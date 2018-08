Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 18.00 07 agosto 2018 - 18:00

L'Unione svizzera dei contadini (USC) ha formulato oggi una serie di proposte per correre in aiuto al mondo agricolo confrontato con la siccità. L'associazione preconizza solidarietà all'interno del settore e in quello agroalimentare.

La priorità va al foraggiamento per garantire sufficiente nutrimento al bestiame nel corso dell'inverno.

"È importante mostrare che prendiamo anche noi delle misure", ha sottolineato Jacques Bourgeois, direttore dell'USC. Gli agricoltori che dispongono di sufficiente foraggio sono chiamati a metterne sul mercato o nelle borse istituite dalle camere cantonali di agricoltura. Quelli che sono in grado di tenere animali durante l'autunno e l'inverno sono inoltre pregati di annunciarsi.

Ma l'USC non si ferma qui: chiede all'industria di trasformazione di unirsi agli sforzi. I macelli sono per esempio pregati di non approfittare della difficile situazione in cui versano gli allevatori per evitare un crollo del prezzo del manzo in macelleria.

