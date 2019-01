Università Ginevra: corsi per imam sospesi, mancano iscrizioni

Il progetto pilota di formazione degli imam all'Università di Ginevra (UNIGE) avviato nel settembre 2017 non sarà riproposto nell'anno accademico 2019/2020 a causa del numero insufficiente di iscrizioni.

Il corso - su scala romanda - dovrebbe riprendere l'anno seguente.

Occorrerebbero una decina di iscritti mentre ve ne sono solo tre o quattro, ha detto oggi Marco Cattaneo, portavoce dell'Università di Ginevra, confermando un'informazione della televisione locale Léman Bleu.

La valutazione della nuova formazione è tuttavia positiva, sottolinea Cattaneo. Questi corsi che rispondono a un reale bisogno hanno suscitato un interesse che va oltre Ginevra. Vi sono discussioni in corso per proporre una istruzione in una prospettiva regionale, ha aggiunto il portavoce.

L'obiettivo è di aiutare gli imam a integrarsi nella società. Il corso è finanziato con fondi federali dall'Ufficio dell'integrazione degli stranieri del Canton Ginevra. L'UNIGE si aspetta anche che i politici si posizionino su questa formazione che ha quale scopo l'integrazione.

