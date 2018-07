Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 9.21 27 luglio 2018 - 09:21

È deceduta la prima donna alla testa dell'Università di Zurigo. Verena Meyer, fisica nucleare ed ex rettrice, si è infatti spenta sabato scorso all'età di 89 anni.

L'università ha onorato oggi la Meyer con un annuncio mortuario, nel quale sottolinea come si trattasse di una scienziata di grande fama che ha lavorato con tutte le sue forze e con grande impegno per l'istituto.

La donna, che professionalmente si occupava soprattutto di acceleratori di particelle, ha diretto l'ateneo zurighese per un paio di anni, dal 1982 al 1984. Durante la sua carriera è stata per esempio anche presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia e consulente del Consiglio federale in materia di ricerca e università.

