Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2018 14.51 29 ottobre 2018 - 14:51

L'Università di Zurigo collaborerà con Arnold Schwarzenegger a favore di una finanza ecologicamente sostenibile.

Chiamato "Green Economy and Finance Initiative" il progetto - sviluppato con l'USC Schwarzenegger Institute e la Ong R20 creata dall'ex attore e governatore californiano d'origine austriaca - mira a contribuire alla trasformazione dei mercati globali in conformità con l'accordo di Parigi sul clima, ha annunciato oggi l'ateneo zurighese in una nota. Esso vuole sfruttare al meglio il patrimonio dei diversi attori coinvolti nella finanza, nelle tecniche "verdi" e nella scienza.

"Le tre organizzazioni lavoreranno insieme per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e rendere il mondo un luogo più sicuro e più sano", afferma Arnold Schwarzenegger, citato nel comunicato.

Concretamente, l'Università di Zurigo mette a disposizione dei suoi partner le proprie competenze in campo economico, bancario e giuridico, nonché la sua vasta rete nel settore finanziario. L'ateneo fornirà analisi e dati per calcolare i rischi e gli impatti associati ai portafogli climatici. Inoltre, l'istituzione zurighese vuole ancorare la finanza sostenibile nella società attraverso un master in questa disciplina.

