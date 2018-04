Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 aprile 2018 15.01 16 aprile 2018 - 15:01

Circa la metà degli svizzeri che cerca una casa o un appartamento da acquistare trova una proprietà entro tre mesi. Lo indica uno studio della piattaforma di consulenza ipotecaria MoneyPark e dell'associazione di mediatori AlaCasa.ch pubblicato oggi.

La maggioranza degli svizzeri vorrebbe vivere in una casa unifamigliare in periferia, meglio se con giardino privato e bella vista. Per questo sogno inizia a risparmiare già in giovane età, e non di rado le somme messe da parte raggiungono mille franchi al mese, indica un comunicato di MoneyPark e AlaCasa.ch.

In merito all'accesso alla proprietà, ci sono grandi differenze regionali (lo studio ha considerato tutte le macroregioni elvetiche ad eccezione del Ticino). I più rapidi sono i residenti della Svizzera nord-occidentale: oltre il 60% delle persone trova la "casa dei sogni" entro tre mesi.

Nella parte orientale del Paese e nella Svizzera centrale solo circa la metà riesce a trovare casa in questo lasso di tempo. In quest'ultima regione, inoltre, oltre il 30% impiega più di un anno per scovare un bene immobiliare, contro una media nazionale di circa il 20%.

