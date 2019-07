Dopo la Svizzera anche i Paesi Bassi hanno deciso di sospendere il loro contributo annuale all'UNRWA, l'Agenzia delle Nazionali Unite per i rifugiati palestinesi. La decisione è stata presa in attesa di chiarimenti sui sospetti di cattiva gestione e abusi di potere.

Ieri, in seguito alla pubblicazione di un rapporto sul tema, la stessa decisione era stata presa dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

I servizi di Ignazio Cassis hanno contattato l'Agenzia dell'ONU non appena sono venuti a conoscenza delle voci su un'inchiesta in corso da parte dei servizi di controllo interni dell'ONU (OIOS). Hanno pregato l'organizzazione di informarli tempestivamente sulla vicenda. In funzione dei risultati dell'inchiesta, il DFAE deciderà se sia il caso di prendere ulteriori misure.

Tra le accuse figurano quelle di "atti di carattere sessuale inappropriati, nepotismo, rappresaglie, discriminazioni e altri abusi di potere, (commessi) a fini personali, per reprimere divergenze di opinioni legittime".

La scelta dei Paesi Bassi è piuttosto rilevante, poiché si tratta di uno dei principali donatori europei dell'Agenzia. Il ministero degli esteri olandese ha dichiarato all'AFP di aver espresso alle Nazioni Unite e all'UNRWA "grande preoccupazione e chiesto chiarimenti".

Diretta attualmente dallo svizzero Pierre Krähenbühl, l'UNRWA è confrontata con una crisi finanziaria senza precedenti dopo la revoca dei finanziamenti (300 milioni di dollari annui) da parte del governo americano.

Fondata nel 1949, l'Agenzia gestisce le scuole e fornisce aiuti vitali a milioni di rifugiati palestinesi in Giordania, Libano, Siria e nei Territori Occupati. Impiega attualmente 30'000 persone, principalmente palestinesi.

