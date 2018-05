Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati (UNRWA) svolge un ruolo strategico essenziale per la stabilità in Medio Oriente e la lotta alla radicalizzazione. Non c'è nessun cambiamento in merito al sostegno da parte Svizzera.

Lo ha precisato oggi il portavoce del governo André Simonazzi, in una presa di posizione diffusa oggi dopo un incontro tra il Presidente della Confederazione Alain Berset e il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

Ieri quest'ultimo, in un'intervista pubblicata da diversi media del gruppo NZZ, aveva detto che gli aiuti dell'UNRWA ai profughi palestinesi che da anni vivono nei campi in Giordania e Libano ostacolano la loro integrazione. Sostenendo l'Agenzia dell'Onu - aveva affermato Cassis - si mantiene viva la loro speranza di un ritorno e si alimenta il conflitto.

Oggi il Governo torna sulla questione, affermando che la Confederazione "continuerà a impegnarsi come l'ha fatto finora nella riforma dell'UNRWA. È legittimo che la Svizzera, uno dei principali contribuenti al budget dell'Agenzia, partecipi alle riflessioni sul futuro di questa organizzazione", indica una nota di Simonazzi.

