Un 31enne è stato accoltellato da una donna di 23 anni durante una lite in appartamento ieri pomeriggio a Zurigo. È stato portato all'ospedale gravemente ferito. La presunta autrice della violenza, è stata arrestata, riferisce una nota della polizia cittadina.

La centrale di intervento della polizia ha ricevuto una chiamata poco dopo le 17.15, nella quale si riferiva che un uomo era stato accoltellato durante una alterco in una abitazione della Schaffhauserstrasse. Gli agenti e i sanitari giunti sul posto hanno trovato l'uomo e la donna nell'appartamento.

La ventitreenne non ha opposto resistenza all'arresto. Il trentunenne è stato portato in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza.

La procura e la polizia cantonale stanno ora indagando sul movente e sul contesto esatto di quanto accaduto.

