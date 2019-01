Upi: 3600 persone si infortunano ogni anno pattinando su ghiaccio

Ogni anno, in Svizzera, circa 3600 persone s'infortunano pattinando su ghiaccio. In quasi nove casi su dieci si tratta di uomini. La dinamica d'incidente più frequente è la caduta con conseguenti lesioni alle braccia, alla testa o alle ginocchia.

Lo rivela l'Ufficio prevenzione infortuni (Upi), che raccomanda l'uso del casco e suggerisce in uno spot televisivo come divertirsi senza farsi male.

L'Upi sottolinea in una nota odierna come pattinare su ghiaccio faccia bene alla salute, migliori le capacità di coordinazione, favorisca la mobilità e rafforzi la muscolatura. Tuttavia ogni anno si assiste in Svizzera a 3600 ferimenti così gravi da dover ricorrere a cure mediche a causa di cadute sul ghiaccio. Le conseguenze vanno dalle contusioni alle ginocchia, ai polsi e ai gomiti, alle ferite da taglio, lacerazioni, fratture ossee o commozioni celebrali.

Circa il 20% delle lesioni si verificano alla testa. Stando all'Upi, se le persone che pattinano indossassero il casco, ogni anno si potrebbero evitare 350 infortuni al capo con relative conseguenze. Per questo motivo l'ufficio mostra nella sua attuale campagna "Faccio sport quindi rifletto" un filmato in cui si consiglia di portare un casco mentre si pattina su ghiaccio.

L'Upi raccomanda pure di affilare regolarmente i pattini e di stringere bene i lacci dello scarponcino per garantire la tenuta laterale. Suggerisce inoltre ai principianti di portare guanti resistenti ed eventuali altre protezioni, senza dimenticare di fare un riscaldamento muscolare mirato.

Altre raccomandazioni: in caso di caduta, lasciare la mano del compagno e, per i più piccoli, utilizzare gli appositi supporti (coni, orsetti, pinguini, ecc.).

