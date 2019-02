Andermatt ha un nuovo sindaco: Hans Regli-Simmen succede a Yvonne Baumann, che ha rifiutato di essere riconfermata.

Il 69enne Hans Regli-Simmen, ex presidente del patriziato della val d'Orsera, ha ottenuto oggi 260 voti su 357 (31 le schede bianche), con una partecipazione al voto del 42,3%. I voti sparsi andati ad altre persone sono stati 97.

Lo scorso 25 novembre i cittadini di Andermatt avevano riconfermato Yvonne Baumann, sebbene questa avesse manifestato l'intenzione di ritirarsi alla fine del suo mandato il 31 dicembre. La sindaca uscente aveva però ribadito di non voler assumere la carica e Regli aveva allora manifestato la propria disponibilità.

Nel comune della val d'Orsera ai confini con il canton Ticino un cittadino può rifiutare l'elezione se ha raggiunto i 65 anni di età o se ha già ricoperto una carica tra le autorità comunali per due legislature. Yvonne Baumann ha potuto far valere questa seconda condizione per rifiutare il nuovo mandato, essendo entrata in Municipio il primo gennaio 2007 e avendolo presieduto dal primo agosto 2016.

