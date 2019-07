Dopo la caduta di alcuni massi, la Axenstrasse è stata chiusa oggi pomeriggio tra Flüelen e Sisikon, nel canton Uri, fino a nuovo avviso.

Lo ha reso noto l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che non ci sono feriti e che la strada non è stata danneggiata. L'intera zona è stata controllata da specialisti, con l'assistenza di un geologo. Questi non hanno escluso altre frane e per motivi di sicurezza hanno deciso di chiudere la strada fino a nuovo avviso.

