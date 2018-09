Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 settembre 2018 - 09:58

Un capannone adibito al riciclaggio e un'annessa palestra sono stati devastati dal fuoco fino alle fondamenta la scorsa notte nei pressi della stazione di Altdorf, nel canton Uri. I danni ammontano a milioni di franchi.

Quattro operai che si trovavano in una roulotte nelle vicinanze sono stati ricoverati all'ospedale cantonale per sospetta intossicazione da fumo, indica in una nota la polizia cantonale urana. Al momento attuale - aggiunge - non vi sono indicazioni che ci fossero persone all'interno dello stabile.

Tredici inquilini sono stati allontanati da una casa plurifamiliare situata nelle immediate vicinanze ma hanno già potuto tornare nelle loro abitazioni.

A dare l'allarme è stato, poco prima dell'1.30, un dipendente di FFS Cargo, che ha notato una spessa nube di fumo uscire dal capannone per il riciclaggio della ditta di trasporti e smaltimento rifiuti Paul Baldini AG. Sul posto sono intervenuti un centinaio di pompieri - fra vigili del fuoco urani, dei vicini cantoni di Svitto e Nidvaldo e di un treno di spegnimento delle FFS - che sono riusciti a tenere l'incendio sotto controllo impedendo che le fiamme si propagassero a edifici vicini. I lavori di spegnimento erano ancora in corso nella prima mattinata.

Secondo la polizia, che ha già avviato le prime indagini per determinare le cause dell'accaduto, non c'è stato pericolo per l'ambiente. La Reussackerstrasse, che costeggia la ferrovia e dove si trova il capannone bruciato, è stata chiusa temporaneamente al traffico.

La Paul Baldini AG indica sul suo sito internet che il suo centro di riciclaggio rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. L'impresa conta oltre 60 dipendenti. Oltre a smaltire e riciclare materiali vari si occupa di trasporti e della pulizia di strade e canalizzazioni.

