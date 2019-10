La donna è stata trasportata dalla Rega in un ospedale fuori cantone

Un'escursionista 64enne è morta stamane all'ospedale in seguito alle ferite riportate ieri in una caduta avvenuta sul sentiero che dal Niederbauen Chulm porta a Weid presso Seelisberg, nel canton Uri. Lo comunica la polizia cantonale urana.

L'incidente è avvenuto verso le ore 13 quando la donna, che si trovava su un sentiero segnalato in bianco-blu-bianco (e quindi difficile, ndr), è precipitata in un canalone per un centinaio di metri. L'escursionista, che era accompagnata dal marito, è stata trasportata all'ospedale dalla Rega.

