Le imponenti gole della Schöllenen tra Göschenen e Andermatt, attraversate dal famoso Ponte del Diavolo sulla Reuss, hanno ora un'attrattiva in più: da subito è percorribile una nuova via concepita per l'esclusivo piacere di escursionisti e ciclisti.

Il nuovo collegamento per il "traffico lento" è stato realizzato nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, durati cinque anni e costati 105 milioni di franchi, della strada tra Göschenen e la valle d'Orsera, da cui si raggiungono i passi del San Gottardo verso il Ticino, dell'Oberalp verso i Grigioni e del Furka verso il Vallese. Nel corso dei lavori, che dovrebbero essere conclusi entro l'autunno, sono stati risanati la strada, ponti, gallerie e muri di sostegno.

Il nuovo tracciato - indica in una nota diramata oggi l'Ufficio federle delle strade (Ustra) - consentirà a ciclisti e pedoni di percorrere oltre cinque chilometri al di fuori della strada per il traffico motorizzato, che non deve mai essere attraversata grazie a due sottopassaggi e a un tunnel. I ciclisti potranno però farlo solo nella salita, gli escursionisti invece nelle due direzioni.

La strada che percorre le gole della Schöllenen superando un dislivello di circa 350 metri è da circa 800 anni un'importante via di comunicazione alpina tra Nord e Sud e tra Est e Ovest. Nei fine settimana estivi di punta, in media 13.800 veicoli vi transitano ogni giorno, superando sette tornanti, ponti e gallerie.

