Nel cantone di Uri, tra Amsteg e Intschi, devono essere fissati due pezzi di roccia che potrebbero cadere sulla strada del San Gottardo. I lavori inizieranno lunedì e dureranno diverse settimane, riferisce un comunicato del dipartimento cantonale delle costruzioni.

Durante i lavori annuali di pulizia in una zona piuttosto scoscesa detta Intschiflüe, poco a sud di Amsteg, è stata scoperta una lastra di roccia che rischia di cadere. Ha una dimensione di quattro-cinque metri cubi e si trova circa 35 metri sopra la strada.

La roccia sarà fissata con una rete e con ancoraggi. Secondo la direzione dei lavori, per i pendolari negli orari di punta potrebbero esserci brevi tempi di attesa sulla strada cantonale.

Anche poco prima di Intschi, in località Spitzacher, è necessario fissare una grande roccia. Sarà bloccata con una fondazione in calcestruzzo. Il traffico non sarà ostacolato da questo lavoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019