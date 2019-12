I soccorritori hanno finora estratto due feriti leggeri dalla valanga che si è abbattuta oggi su una pista da sci nel comprensorio di Andermatt (UR). Secondo la polizia altre persone potrebbero essere state travolte.

I feriti recuperati sono stati elitrasportati dalla Rega in ospedale, ha comunicato la polizia cantonale.

La valanga si è staccata alle 10:50 nella zona Oberalp/Felli. Diverse persone potrebbero essere ancora sepolte dalla coltre nevosa, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia. Un massiccio dispiegamento di forze è al lavoro per le ricerche.

Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), attualmente nella regione di Andermatt c'è un pericolo di grado 3, ovvero marcato. In tali condizioni valanghe possono staccarsi già in seguito al passaggio di un singolo sciatore e raggiungere dimensioni pericolosamente grandi.

Neuer Inhalt Horizontal Line