UR: valanga su strada Hospental-Realp colpisce 4 auto, no feriti

Una valanga è scesa stamane verso le 11.00 sulla strada che collega Hospental e Realp, nella Val d'Orsesa (UR), seppellendo parzialmente quattro veicoli. Gli occupanti sono riusciti a liberarsi da soli e nessuno è rimasto ferito. La carreggiata è stata chiusa.

La slavina ha interessato un tratto di strada lungo 250 metri in località Zumdorf, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale urana. I veicoli coinvolti sono già stati estratti dalla massa nevosa.

Nonostante si sia trattato di un "evento di lieve entità", è probabile che i lavori di bonifica richiedano alcuni giorni, ha precisato il portavoce. La ferrovia della Furka - che collega Göschenen (UR) a Briga (VS) via Andermatt (UR) - non è interessa dalla valanga. I treni navetta tra Realp e Oberwald (VS) sono però sospesi per evitare che la automobili si ritrovino bloccate sul lato urano.

La strada tra Hospental e Realp attraversa più di 20 canaloni soggetti a valanghe. Lo scorso dicembre il Gran Consiglio urano si è espresso contro la costruzione di ripari supplementari lungo l'arteria in questione.

