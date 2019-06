Una vettura con targhe italiane ha sfondato la scorsa notte un guardrail sull'A2 in territorio di Gurtnellen (UR). Il conducente è rimasto gravemente ferito, mentre 3 passeggeri sono rimasti illesi. L'autostrada è rimasta chiusa per ore, provocando code fino a 10 km.

Stando a un comunicato della polizia cantonale urana, l'incidente si è verificato verso le 04.00. L'auto stava viaggiando in direzione sud quando il conducente ne ha perso, per motivi ancora ignoti, il controllo. Dopo aver sfondato il guardrail la vettura si è fermata in mezzo alle corsie. I danni ammontano a 110'000 franchi.

