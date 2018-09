Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente Donald Trump ha ammonito su Twitter sulla pericolosità dell'imminente uragano Florence invitando i cittadini della Carolina del nord e del sud e tutti quelli dell'intera costa sudorientale a "prendere ogni precauzione".

Florence "è molto pericoloso", ha avvisato, rassicurando però "siamo con voi".

Il governatore della Carolina del sud Henry McMaster ha intanto decretato l'evacuazione obbligatoria per oltre un milione di americani dalle 12 (le 18 in Svizzera ) di oggi sull'intera costa. "E' un uragano molto pericoloso, non vogliamo rischiare nessuna vita", ha spiegato, sottolineando che l'evacuazione riguarderà gli abitanti di una fascia litoranea lunga 320 km. Le alluvioni potrebbero arrivare a 3 metri di altezza.

