Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 14.36 08 settembre 2018 - 14:36

La società Essential Consultants dell'ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, ha annunciato che rescinde il contratto firmato con Stormy Daniels per mantenerne il silenzio di quest'ultima sulla sua presunta relazione del 2006 con l'attuale presidente Usa.

Chiederà inoltre all'ex pornostar la restituzione dei 130.000 dollari che le sono stati pagati in virtù di quell'intesa. In aggiunta a questa mossa, Cohen rinuncia alla causa di risarcimento da 20 milioni di dollari contro la donna per aver violato l'accordo sul silenzio, firmato con lei poco prima che iniziasse la campagna presidenziale di Trump.

"La rescissione del Confidential Settlement Agreement significa che miss Clifford deve restituire a Essential Consulting i 130 mila dollari ricevuti come corrispettivo, come prevede la legge della California".

Neuer Inhalt Horizontal Line