Questo contenuto è stato pubblicato il 13 aprile 2018 21.24 13 aprile 2018 - 21:24

Il 41% degli americani non sa cosa sia il campo di concentramento di Auschwitz: lo rivela un sondaggio commissionato dalla Conference on Jewish Material Claims Against Germany e condotto da Shoen Consulting.

La proiezione mostra inoltre che la percentuale sale al 66% tra i Millenials, ossia i giovani nati tra il 1980 e il 2000. La maggior parte degli intervistati, il 58%, concorda tuttavia sul fatto che "qualcosa di simile all'Olocausto potrebbe ripetersi" e che gli studenti dovrebbero imparare di più. E il 93% ritiene che l'Olocausto dovrebbe essere insegnato nelle scuole.

