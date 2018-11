Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 novembre 2018 18.45 07 novembre 2018 - 18:45

La schiavitù è ufficialmente abolita in Colorado. Gli elettori dello Stato hanno approvato l'emendamento A, con il quale viene rivista la costituzione e abolito lo sfruttamento forzato in carcere senza salario.

La schiavitù era già illegale nello Stato, ma non se usata come punizione. Già due anni fa ai residenti era stato chiesto di esprimersi al riguardo, ma il referendum non era passato e la costituzione non era stata cambiata.

