9 aprile 2018

Una donna in topless all'ingresso della corte, un giurato che dice a un altro "penso che sia colpevole". Ha avuto un inizio tormentato il secondo processo per molestie sessuali contro il comico americano Bill Cosby, il primo nell'era #MeToo.

L'ex "papà buono" dei Robinson si è presentato in tribunale a Norristown in Pennsylvania al braccio del portavoce Andrew Watt, ma il procedimento è subito slittato perché il giudice Stephen O'Neill si è chiuso in camera di consiglio con il giurato "colpevolista" per stabilirne l'imparzialità. Cosby ha 80 anni: all'apice della sua carriera, tre decenni fa, sdoganò negli Usa il tabù della razza con il suo show a puntate che raccontava le avventure semicomiche di una famiglia di neri, trattata con la stessa "normalità" di una famiglia bianca.

L'accusa per cui oggi è tornato in tribunale riguarda l'aggressione di cui sostiene di essere stata vittima l'ex dipendente della Temple University Andrea Constand nel 2004. Sono una cinquantina le donne che accusano Cosby di molestie dagli anni Sessanta in avanti, stelline di serie B ma anche qualche nome eccellente come l'ex top di colore Beverly Johnson, ma solo la Constand è riuscita a ottenerne finora il rinvio a giudizio.

