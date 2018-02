Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli Stati Uniti bloccano l'acquisizione dell'americana Xcerra da parte di un gruppo di investitori appoggiati da un fondo controllato dal governo cinese.

L'azienda tecnologica Xcerra si è ritirata dall'accordo di acquisto da 580 milioni di dollari con il gruppo cinese, spiegando che la decisione è stata presa alla luce della probabile bocciatura dell'operazione da parte della Commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti.

Il comitato può bloccare eventuali transazioni nel caso di timori per la sicurezza nazionale e, essendo Xcerra una società tecnologica, un blocco sarebbe stato probabile.

L'amministrazione Trump, ma anche le altre autorità americane, non hanno nascosto di recente i timori sull'avanzata cinese nelle tecnologie americane. In un'audizione al Senato Usa, i vertici dell'intelligence statunitense hanno invitato senza mezzi termini gli americani a non acquistare smartphone cinesi per timori di spionaggio e quindi per la sicurezza nazionale.

