Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 17.33 10 agosto 2018 - 17:33

Henry T. Nicholas, il miliardario cofondatore del colosso dei chip Broadcom Corp, è stato arrestato insieme alla fidanzata Ashley Fargo, ex moglie di uno degli eredi di Wells Fargo, in un hotel di Las Vegas per contrabbando di droga nella loro stanza.

A chiamare la polizia è stata la sicurezza dell'albergo dopo aver tenuto sotto osservazione la coppia. L'accusa mossa nei confronti del miliardario hi tech è quella di traffico di eroina, cocaina, metanfetamina e ecstacy.

Nicholas grazie alle due disponibilità economiche ha sponsorizzato una proposta di legge che andrà al ballottaggio in Nevada in novembre: si tratta del provvedimento per i diritti delle vittime di crimini chiamato Marsy's Law, in ricordo di sua sorella uccisa da un ex fidanzato nel 1983 dopo che era stata a lungo oggetto di stalkeraggio.

