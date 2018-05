Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 maggio 2018 20.45

Jordan Belfort, il 'Lupo di Wall Street' che sul grande schermo è stato interpretato da Leonardo di Caprio, non è solo un imbroglione: è anche uno sfaticato che deve ridare i soldi indietro allo Stato.

È l'accusa delle autorità americane contro Belfort, la cui ascesa a Wall Street ha ispirato Hollywood.

Nel 2003 Belfort è stato condannato a pagare 110,4 milioni di dollari ma, secondo il governo, ne deve ancora 97 milioni: deve adempiere ai suoi obblighi, hanno detto le autorità americane davanti al giudice distrettuale Ann Donnelly.

In aula Belfort non c'è: ''Sembra dover restituire ancora qualche spicciolo. Mi dispiace interrompere le sue giornate impegnate ma dovrà presentarsi qui così da poter capire cosa sta accadendo'' dice ironicamente il giudice Donnelly rivolgendosi al legale di Belfort, in queste ore impegnato in una conferenza in Lituania.

