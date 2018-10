Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2018 6.57 08 ottobre 2018 - 06:57

È nato vicino a Napoli 107 anni fa, nel 1911, ed emigrato negli Stati Uniti quando ne aveva 8. E' Anthony Mancinelli, il barbiere dei primati: è il più anziano al mondo e lavora a tempo pieno.

Mancinelli esercita a New Windsor, nello stato di New York. Ha iniziato a lavorare come barbiere quando aveva 11 anni, alla Casa Bianca c'era Warren Harding.

Nel 2007 - riporta oggi il New York Times - a 96 anni è entrato nel Guinness dei primati come il barbiere più anziano al mondo ancora al lavoro. Da allora ne sono passati di anni e Mancinelli ancora lavora. Vive da solo e guida da casa al negozio.

