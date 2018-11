Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2018 19.50 29 novembre 2018 - 19:50

L'aspettativa di vita media negli Stati Uniti è calata nel 2017 per il terzo anno consecutivo, mentre salgono i tassi di suicidi e morti per overdose. Lo affermano tre rapporti governativi.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) gli americani nati nel 2017 dovrebbero vivere in media 78,6 anni, un numero in calo rispetto al 78,7 dell'anno precedente, mentre il tasso di persone che si sono tolte la vita ha raggiunto il livello più alto in 50 anni. I tassi di suicidio sono aumentati di circa il 2% tra il 2006 e il 2017: in particolare questa è la decima causa di morte per gli americani di tutte le età e la seconda per quelli compresi tra i 10 e i 34 anni. E quasi 70.240 americani sono morti per overdose l'anno scorso, rispetto a circa 63.630 dell'anno precedente.

"L'aspettativa di vita fornisce un'istantanea della salute generale della nazione e queste statistiche sono un campanello d'allarme: stiamo perdendo troppi americani, troppo presto e troppo spesso, per condizioni prevenibili", ha detto il direttore del Cdc Robert Redfield. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per invertire questa tendenza, perché i cittadini possano vivere più a lungo e in condizioni più sane".

