14 agosto 2018

La campagna per la elezione di Donald Trump ha chiesto una azione di arbitraggio contro la ex collaboratrice Omarosa Manigault Newman con l'accusa che questa abbia violato accordi di confidenzialità in seguito alla diffusione di alcuni audio.

Lo riferiscono media Usa fra cui Associated Press e Abc.

