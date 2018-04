Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 aprile 2018 19.34 16 aprile 2018 - 19:34

"(L'ex direttore dell'Fbi James) Comey ha ammesso lui stesso di essere una talpa. È stato provato che è disonesto". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, riferendo che Trump ha visto solo alcuni pezzi dell'intervista dell'ex capo dell'Fbi.

"Penso che la sua credibilità sia davvero discutibile ed è molto interessante che metta in discussione qualcun altro quando egli stesso ha una tale carenza di credibilità", ha aggiunto.

Intanto, il presidente Trump, parlando della situazione economica ha invece affermato: "questo Paese comincia ad andare alla grande, con le nostre aziende che tornano". "Tre milioni di nuovi posti di lavoro dal giorno dell'elezione. La disoccupazione per gli ispanici è ai livelli più bassi mai registrati. Tra gli americani ai minimi mai registrati, per le donne il livello più basso in 18 anni".

