Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 21.01 16 febbraio 2018 - 21:01

Nessun ferito all'Highline College vicino Seattle, che aveva dichiarato il lockdown poche ore fa per colpi di arma da fuoco.

Il campus, che si trova Des Moines, a 24 chilometri da Seattle, era in stato di allerta dopo che sono stati sentiti alcuni spari. La polizia è ancora sul posto per accertare se realmente i colpi di arma da fuoco siano stati sparati o se si sia trattato di un altro tipo di rumore scambiato per una pistola.

Neuer Inhalt Horizontal Line