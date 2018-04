Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 20.08 18 aprile 2018 - 20:08

Si fa in salita la conferma di Mike Pompeo come segretario di Stato degli Usa.

L'opposizione dei democratici in commissione esteri del senato sta crescendo al punto che i repubblicani, per evitare un voto negativo, potrebbero essere costretti alla mossa inusuale di sottoporre la nomina alla seduta plenaria del Senato stesso senza la raccomandazione favorevole.

L'ultimo senatore dem ad annunciare la sua opposizione è Bob Menendez, sollevando preoccupazioni per il fatto che Pompeo, nelle loro conversazioni private, non ha rivelato il suo recente viaggio come capo dell'agenzia di spionaggio civile statunitense Cia in Corea del Nord per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.