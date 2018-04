Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2018 14.24 09 aprile 2018 - 14:24

YouTube raccoglie illegalmente i dati dei bambini che guardano i video sulla piattaforma. L'accusa arriva da un gruppo di circa 20 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori che ha sporto reclamo alla Federal Trade Commission.

Il gruppo di avvocati chiede di indagare Google, proprietario di YouTube, per violazione del Children's Online Privacy Protection Act (Coppa), una legge federale che disciplina la raccolta di informazioni su bambini sotto ai 13 anni di età. Lo riferiscono media americani.

"Google in sostanza ha tratto profitto nel conservare dati dei bambini su YouTube. Questa raccolta illegale è andata avanti per anni e coinvolge decine di milioni di bambini", si legge sul reclamo. Uno dei promotori della denuncia, il Center for digital democracy (Cdd), spiega che il reclamo dovrebbe ammontare a "miliardi di dollari di sanzioni" contro il colosso di Mountain View.

