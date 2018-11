Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 novembre 2018 7.46 09 novembre 2018 - 07:46

Nuove frontiere per l'energia.

I costi per la produzione di energia eolica e solare sono scesi sotto quelli per il mantenimento delle esistenti centrali a carbone in molte aree degli Stati Uniti.

Lo riporta il Financial Times citando uno studio di Lazard, secondo il quale è spesso più redditizio per le aziende americane che producono energia chiudere le centrali a carbone e sostituire la loro produzione con l'energia eolica e solare.

Lo studio sembra indicare che le chiusure delle centrali a carbone continueranno, erodendo la domanda di carbone e mettendo a rischio l'ambizione del presidente Donald Trump di rimettere i minatori al lavoro.

