Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 7.42 30 agosto 2018 - 07:42

Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York, non correrà alle elezioni presidenziale del 2020. Cuomo lo ha affermato durante il dibattito con la sfidante democratica per il governatorato Cynthia Nixon, l'ex Miranda di Sex and The City.

Il nome di Cuomo circolato come uno dei possibili fra i candidati democratici alla presidenza Usa.

