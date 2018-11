Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I democratici hanno stravinto le elezioni di Midterm per la carica di governatore tenutesi in 36 dei 50 Stati, strappandone sette (sei ai repubblicani e uno ad un indipendente). Ora controllano 23 Stati, contro i 26 in mano ai repubblicani.

Resta da assegnare solo la Georgia, dove la candidata democratica Stacey Abrams non ha ancora concesso la vittoria al repubblicano Brian Kempt.

