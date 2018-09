Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 17.46 14 settembre 2018 - 17:46

Un dipinto dell'artista britannico David Hockney potrebbe diventare l'opera d'arte più costosa di un artista vivente ad essere venduta all'asta. È quanto riferisce la Bbc.

Il quadro 'Portrait of an artist (Pool with Two Figures)' dovrebbe raggiungere quota 80 milioni di dollari a un'asta a New York a novembre, secondo Christie's. Secondo la casa d'aste si tratta di "uno dei grandi capolavori dell'era moderna".

Il record attuale appartiene all'americano Jeff Koons. Il suo 'Balloon Dog' in acciaio inossidabile è stato venduto per 58 milioni di dollari nel 2013.

