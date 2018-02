Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 febbraio 2018 - 21:28

La Anti-Defamation League (Adl) segnala un aumento del 57% di episodi antisemiti negli Stati Uniti nel 2017, l'aumento maggiore che la stessa organizzazione segnala da oltre due decenni.

Il gruppo di base a New York segnala per lo scorso anno 1.986 episodi a sfondo antisemita, mentre nel 2016 ne aveva registrati 1.267, il totale più alto dal 1994 e l'aumento maggiore in un anno registrato da quando la Adl ha avviato il suo monitoraggio nel 1979. Il direttore dell'organizzazione, Jonathan Greenblatt, ha sottolineato che "l'allarmante aumento sembra innescato da un rinvigorimento dell'estremismo di destra oltre che dal tono divisivo del dibattito nazionale.

