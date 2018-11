Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 novembre 2018 20.01

Il ragazzo armato ucciso in Alabama dalla polizia dopo una sparatoria in un centro commerciale durante il Black Friday non era l'uomo che ha ferito con i suoi colpi due persone. Lo ammette la polizia, sottolineando che il responsabile è fuga.

