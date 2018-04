Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2018 7.51 19 aprile 2018 - 07:51

L'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal è libera ora di parlare della sua presunta relazione con Donald Trump.

Lo stabilisce un accordo con America Media, la società editrice del National Enquirer, che le aveva pagato 150 mila dollari per acquistare in esclusiva con un contratto i diritti sulla storia, poi mai pubblicata. Un modo per seppellirla prima delle presidenziali, secondo i detrattori.

L'accordo mette fine anche alla causa intentata dalla modella contro America Media per contestare il contratto, mettendo così al sicuro Trump dal rischio di dover essere trascinato nella disputa legale.

In base al contratto, reso noto dal Nyt, America Media ha il diritto di ottenere sino a 75 mila dollari di ogni futuro profitto della storia e di usare le foto della modella già in suo possesso. McDougal invece potrà tenere i 150 mila dollari e parlare liberamente della vicenda, che risalirebbe al 2006 e che Trump nega. Intanto però America Media dovrà affrontare una denuncia alla commissione elettorale federale nella quale si sostiene che la somma versata alla ex coniglietta è una violazione della legge sulle spese elettorali.

