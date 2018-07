Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 19.45 23 luglio 2018 - 19:45

Per Hilde Hall il medicinale che stava acquistando con in mano l'apposita ricetta medica, in una farmacia di Phoenix in Arizona, era la porta di ingresso alla sua nuova vera identità, quella di donna. Il prodotto: un trattamento ormonale.

Ma la cittadina Usa transgender si è vista rifiutato il prodotto, da un farmacista che le ha fatto imbarazzati domande a voce alta di fronte agli altri clienti.

"Ero entusiasta di essere sul punto di vedere il mio corpo trasformarsi nella persona che ho sempre saputo di essere, una donna", ha raccontato la paziente. Ma il farmacista "si è rifiutato di fornirmi il prodotto di una delle tre ricette che sarebbe stato necessario per la mia nuova identità. Me ne sono dovuta andare dal negozio quasi in lacrime".

Dopo aver cercato di contattare due volte il servizio clienti della farmacia della catena CVS, Hilde Hall si è rivolta all'American Civil Liberties Union.

I rappresentanti di CVS hanno diramato una nota oggi in cui si afferma che il farmacista in questione "non lavora più nella catena e le sue azioni non corrispondono all'etica della azienda".

