Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 18.57 22 agosto 2018 - 18:57

Allarme altissimo in vista del voto di midterm negli Stati Uniti con lo spettro della manipolazione via social network che continua ad aleggiare.

Così Facebook e Twitter, come promesso, fanno scudo per arginare la minaccia e rimuovono centinaia di pagine e profili sospetti, denunciando che tentativi di interferenze continuano ad essere lanciati da Mosca ma anche dall'Iran.

Facebook per primo ha annunciato di aver rimosso 652 fra pagine, gruppi e profili con attività sospette. A ruota è seguito Twitter, che ha sospeso 284 account con il sospetto di "manipolazioni coordinate". Anche in questo caso, molti sembrano essere originati in Iran.

Si tratta in parte di un'azione preventiva ma i social network non intendono evidentemente più correre alcun rischio: Facebook ha infatti affermato di non aver ancora concluso appieno le analisi e le verifiche del materiale considerato sospetto e non ha fornito dettagli sulle eventuali motivazioni individuate alla base dei comportamenti giudicati a rischio. Ha però rivelato di aver informato il governo degli Stati Uniti e quello britannico, oltre a contattare nello specifico il dipartimento Usa del Tesoro e il dipartimento di Stato alla luce delle sanzioni al momento imposte all'Iran.

