Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2018 21.53 26 ottobre 2018 - 21:53

I 13 ordigni esplosivi trovati nei pacchi sospetti non sono ordigni finti ma contenevano materiale potenzialmente esplosivo: lo ha detto in una conferenza stampa il direttore dell'Fbi Chris Wray.

Ci potrebbero essere altri pacchi bomba sospetti: lo ha detto in una conferenza stampa il direttore dell'Fbi Chris Wray, chiedendo cautela e lanciando un appello a chi pensa di avere informazioni utili alle indagini.

Cesar Sayoc è stato arrestato grazie a prove legate alle impronte digitali e al Dna: lo ha detto in una conferenza stampa il direttore dell'Fbi Chris Wray.

E' troppo presto per discutere le motivazioni che hanno spinto ad agire l'uomo arrestato per i pacchi bomba: lo ha detto in una conferenza stampa il direttore dell'Fbi Chris Wray.

