Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 9.45 14 aprile 2018 - 09:45

Un giudice federale ha ordinato ieri la comparizione in aula per Michael Cohen, avvocato personale di Donald Trump, in un'udienza fissata per lunedì nell'ambito del ricorso presentato da Cohen circa la perquisizione dei suoi uffici nei giorni scorsi da parte dell'Fbi.

Il giudice Kimba Wood ha sottolineato ai legali di Cohen che il loro assistito è chiamato a presentarsi per contribuire a fare chiarezza sulla sua pratica da avvocato.

È "molto possibile" che si presenti anche la pornostar Stormy Daniels. Lo riferisce l'avvocato di Stormy Daniels, Michael Avenatti.

Nel frattempo alcuni consiglieri di Trump sono giunti alla conclusione che l'inchiesta in corso a New York che coinvolge Michael Cohen ponga una minaccia maggiore e più imminente dell'inchiesta sul Russiagate guidata dal procuratore speciale Robert Mueller. Lo scrive il New York Times citano fonti informate.

Secondo il giornale Trump si ritrova inoltra sempre più isolato nel reagire alla vicenda, con suoi collaboratori riluttanti a consigliarlo a riguardo nel timore di venire coinvolti a loro volta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.