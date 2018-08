Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 19.00 29 agosto 2018 - 19:00

I fossili di una madre e della sua cucciolata di 184 milioni di anni fa, trovati in Arizona, aiuteranno a capire come si sono evolute riproduzione e crescita dei moderni mammiferi.

I fossili di una madre e della sua cucciolata sono la testimonianza più antica dei primi mammiferi comparsi sulla Terra. Trovati in Arizona, risalgono a 184 milioni di anni fa e aiutano a capire come si sono evolute la riproduzione e crescita dei moderni mammiferi.

Lo spiega sulla rivista Nature il gruppo dell'università del Texas di Austin, guidato da Eva Hoffman. I mammiferi sono essenzialmente definiti dalle loro strategie riproduttive, in cui quasi tutti danno alla luce luce esseri viventi che poi nutrono con il proprio latte. Una volta sviluppati, crescono sia grazie al forte investimento dei genitori su una prole relativamente poco numerosa, e sia grazie ai cambiamenti subiti nei primi stadi di sviluppo dal cranio per ospitare un cervello più grande.

Tuttavia finora non era stato possibile determinare il momento esatto di questa transizione, avendo a disposizione pochi fossili preservati di giovani mammiferi e dei loro antenati.

I ricercatori americani hanno riportato alla luce una cucciolata di giovani Kayentatherium (il cui nome significa "bestia di Kayenta"), un genere estinto di cynodonte tritylodontide vissuto nel Giurassico, sepolti insieme ad un adulto, probabilmente la loro madre. Il K. wellesi non è un vero mammifero, ma appartiene ad un gruppo che ha caratteristiche simili.

Ben 38 i piccoli trovati - il doppio di quelli che ci si aspetterebbe per qualsiasi mammifero, ma un numero in linea con quelli dei rettili - il cui cranio era simile per forma, se non per dimensione, a quello dell'adulto.

Ciò suggerisce, secondo lo studio, che questi animali siano cresciuti come i rettili moderni, senza subire l'allungamento del cranio osservato nei moderni mammiferi quando maturano. Unito alla vasta dimensione della cucciolata con cranio uniforme, questo dato supporta l'idea che sia stata l'evoluzione di cervelli più grandi a guidare i cambiamenti successivi nella riproduzione e nello sviluppo dei mammiferi.

Neuer Inhalt Horizontal Line