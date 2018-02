Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 febbraio 2018

Amer Adi ha vissuto negli Stati Uniti per quasi 40 anni, ha una moglie che è cittadina americana e quattro figlie, anche loro cittadine americane. E possiede diverse attività commerciali nella sua città di adozione di Youngstown, in Ohio.

Ora l'uomo è stato deportato in Giordania, paese che ha lasciato 39 anni fa per seguire il suo sogno a stelle e strisce.

Negli anni Ottanta l'uomo aveva ottenuto la carta verde, ma l'ha persa nei primi anni Novanta perché per tre anni si e' trasferito in Brasile con sua moglie. Quando è tornato ha provato a chiedere un nuovo permesso di residenza permanente ma la sua richiesta e' stata respinta per un presunto matrimonio falso denunciato dall'ex moglie. A nulla e' servita la successiva ritrattazione dell'ex coniuge. Cosi', per gli ultimi 20 anni, la sua vita e' stata una battaglia legale, ma con l'aiuto di un membro del Congresso dell'Ohio e' riuscito a rimanere nel Usa.

Una settimana fa, però, Adi è stato deportato, dopo la revisione delle politiche sull'immigrazione del presidente Donald Trump. Ha potuto rincontrare la madre di 94 anni, che non vedeva da due decenni, e gli altri parenti, ma alla Cnn ha raccontato di provare "sentimenti contrastanti". "Sono felice di vedere mia madre, mio fratello e i miei amici - ha detto - ma allo stesso tempo sono molto triste, quello che l'amministrazione Trump sta facendo... non si può spiegare".

