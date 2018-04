Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alla Trump Tower di Manhattan ieri pomeriggio è scoppiato un incendio al 50.o piano per cause non ancora accertate. Dopo il ricovero in ospedale, è morto l'uomo che si trovava nell'appartamento in fiamme. Nello spegnimento sono rimasti feriti leggermente sei pompieri.

La vittima è Todd Brassner, 67 anni, un mercante d'arte, amico di Andy Warhol, di cui aveva venduto varie opere, secondo il New York Daily News. Il giornale riporta anche che Brassner aveva chiesto la bancarotta nel 2015 dopo il "limitato supporto della sua famiglia, abbinato ai suoi problemi medici.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, il secondo nel giro di tre mesi nella torre: quello dell'8 gennaio scorso pare fosse stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Nessuno morì o rimase ferito in quell'incidente.

Le immagini delle fiamme, del fumo nero e dei detriti che cadono sono comparse subito sui social media, mentre la zona veniva isolata, i mezzi dei soccorritori arrivavano a sirene spiegate e una folla di passanti si fermava a guardare e fotografare.

Nel frattempo il presidente Donald Trump, che si trovava a Washington con la sua famiglia, veniva informato. "L'incendio alla Trump Tower è spento. È stato molto ristretto", si è affrettato a twittare il presidente, vantandosi del fatto che "l'edificio è ben costruito" e ringraziando i pompieri per il "gran lavoro". In realtà i vigili del fuoco non avevano ancora concluso la loro opera e avevano appena innalzato il livello di allarme da 2 a 4, su una scala di cinque.

La Trump Tower, sulla Quinta strada a Manhattan, è uno degli edifici più iconici della città di New York ed è l'emblema stesso dell'impero Trump. È entrata a far parte anche della cultura popolare, essendo lo scenario principale del reality show The Apprentice.

La torre, ultimata nel 1983, fu costruita da Donald Trump e dalla Axa Equitable Life Insurance Company, su disegno di Der Scutt. La sua altezza è di 202 m. Oltre alla sede della Trump organization, il grattacielo ospita l'appartamento privato su tre piani della famiglia del presidente, dal 66/mo al 68/mo piano.

