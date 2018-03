Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 21.29 14 marzo 2018 - 21:29

Larry Kudlow sarà il consigliere economico del presidente americano Donald Trump. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders.

''A Larry Kudlow è stata offerta la posizione di responsabile del Consiglio Economico Nazionale. Ha accettato'', ha detto Sanders. ''Lavoreremo per una transizione ordinata e terremo informati su quando assumerà ufficialmente l'incarico'' ha aggiunto.

Kudlow, 70 anni, è un economista e giornalista, che ha lavorato per alcuni anni nell'amministrazione di Ronald Reagan. La sua carriera lo ha portato anche a Wall Street, dove ha lavorato per Bear Stearns prima di lanciare su Cnbc lo show 'The Kudlow Report'. Come Cohn, anche Kudlow ha criticato i dazi sull'acciaio e l'alluminio proposti da Trump definendoli "un aumento delle tasse".

Neuer Inhalt Horizontal Line