Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 17.51 25 agosto 2018 - 17:51

Per Lanny Davis è l'opportunità di una vita. Sostenitore e fedelissimo di Bill e Hillary Clinton, Davis ha ora l'occasione che sognava da tempo: sconfiggere Donald Trump in qualità di avvocato di Michael Cohen, l'ex legale personale del presidente.

"Non è una vendetta" dice. "Ha a che fare con l'essere padre ed essere spaventato da un presidente così instabile. La vedo come un'occasione non per buttare giù Trump ma per offrire speranza alla gente" spiega Davis.

La strana alleanza con Cohen affonda le radici in un amico comune che li ha presentati: fra lunghe telefonate notturne - alcune dal bagno "per non svegliare mia moglie" - Davis ha imparato a conoscere Cohen. "E' arrivato a piacermi: una persona non perfetta ma sincera" mette in evidenza in un'intervista al Washington Post. Precisando di essere rimasto colpito dal fatto che Cohen fosse stato irritato dalle critiche di Trump all'Fbi e preoccupato dal rifiuto del presidente di accettare le conclusioni dell'intelligence americana sulle interferenze della Russia sulle elezioni.

Le differenze fra Davis e Cohen sono molte. L'ex legale personale di Trump è un colosso, rinomato per il suo tono caustico nelle minacce e un bullo nei confronti dei giornalisti. Davis ha un tocco morbido nei suoi rapporti con la stampa, cercando di corteggiare i giornalisti dietro le quinte.

La "strana coppia" è un'enorme preoccupazione per il presidente, che ora teme per il suo futuro. E questo anche per l'esperienza e i casi di primo piano curati da Davis: è stato consulente di Martha Stewart durante lo scandalo della manipolazione dei titoli azionari che l'ha portata poi in carcere e ha aiutato Alex Rodriguez a battersi contro la sospensione dal baseball per l'uso di sostanze vietate. Ha assistito anche il proprietario dei Washington Redskins durante la disputa sulla difesa del nome della squadra. Tutti casi di alto profilo che non fanno che alimentare i timori presidenziali.

