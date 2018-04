Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2018 21.20 12 aprile 2018 - 21:20

Se ne va un altro membro dell'amministrazione di Donald Trump. Questa volta si tratta di Rick Waddell, viceconsigliere per la sicurezza nazionale.

Lo rende noto la Casa Bianca spiegando che, pur avendo già pianificato le dimissioni, Waddell "rimarrà a bordo per l'immediato futuro per garantire una transizione regolare e ordinata".

Negli ultimi giorni si sono dimessi la viceconsigliera per la sicurezza nazionale Nadia Schadlow (ieri), il consigliere per la difesa nazionale e l'antiterrorismo Tom Bossert (l'altro ieri) e il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Michael Anton (l'8 aprile).

